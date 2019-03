Chcesz być dobrym mężem dla swojej żony? Oto, co powinieneś robić!!!

Albert 30.3.19 14:24

Prawackim katoloprzygłupom się to na pewno przyda. Szczególnie tym, dla których tydzień wygląda tak, że codziennie nawalony do domu wraca, żonie nakładzie po mordzie, a potem idzie spać, a w niedzielę pod rękę do kościółka, potem rosół i schabowy przy Familiadzie i skokach narciarskich.



Normalni ludzie traktują żonę tak, jak na to żona zasługuje. Każdego dnia, w sposób naturalny i bez konieczności czytania tak niezwykle cennych porad.