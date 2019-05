,,Chcemy zbierać szparagi u Niemca''. Jacek Saryusz - Wolski publikuje nietypowego mema

Mariusz Maj 31.5.19 9:34

Chcieli dziś się włamać do nas około 01:30. Charatali jakimś żelastwem aż odgięli drzwi dołem i wpuszczali gaz usypiający i szarpali za klamkę. Gdybym nie zaczął łomotać w drzwi, a potem nie zapalił lampki i otworzył okna to by pewnie weszli. Nawet wycieraczki spowrotem nie przysunęli Jak dasz radę to po pracy kup mi dwie zasuwki, w tym jedną z łańcuchem i skoblem. Mam forsę to ci oddam. Zamykajcie sobie okna na noc.