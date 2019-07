Chcą zamordować 5 -latkę odłączając ją od aparatury! Upadek Zachodu!!!

JONASIK 19.7.19 22:21

Mnie to rozwala.

To piśdzielstwo katosekty.

Ten brak jaj, ten brak zawierzenia bogu, którego adorują.

Po jakiego czorta zajmują nam kolejki do świeckiego lekarza?

Jakim moralnym prawem?

Mają swoją doktrynę o naturalnej śmierci, wartości cierpienia, o skuteczności modlitwy, o sakramencie namaszczenia chorych, o cudach uzdrowienia itp itd...

Co ci ludzie robią w kolejkach NFZ?

No co do k. nędzy?