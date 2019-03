Chcą odwołania kurator Nowak. Brońmy ją!

J uż dzisiaj, czyli w środę 27 marca 2019 roku Rada Miasta Krakowa ma odbyć głosowanie w sprawie rezolucji domagającej się odwołania Barbary Nowak ze stanowiska małopolskiego kuratora oświaty. Pani Nowak naraziła się środowiskom lewicowym, gdyż jako pierwsza skrytykowała prowadzenie edukacji seksualnej dzieci według standardów WHO. Teraz za to płaci. Jednak w Internecie została zapoczątkowana akcja obrony dzielnej pani kurator. Akcja owa, to wysyłanie mejli do krakowskich radnych z apelem o odrzucenie rezolucji. Ma być ona skierowana przez krakowskich radnych do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w celu wywarcia na nie nacisku mającego doprowadzić do odwołania Barbary Nowak z funkcji małopolskiego kuratora oświaty.

Radni Miasta Krakowa



Szanowni Państwo!



„Prawda jest mową nienawiści dla tych, co mają coś do ukrycia”. George Orwell



Gdyby odpowiedzialność mieli ponieść wszyscy za tzw. mowę nienawiści jak rozumie ją Pan Artur Buszek i osoby podpisane pod rezolucją 180-R, to większość osób na świecie, które wyrażają poglądy nie zgodne z poglądami innych należałoby zakneblować.



Potrzeba zauważyć, iż współczesne definicje zwrotu semantycznego „mowa nienawiści” charakteryzuje język medialny i propagandowy, a nie prawniczy. Jest pojęciem w istocie rzeczy mętnym. „Jak rozumieć „nienawiść na tle różnic”, a także „nienawiść z powodu przynależności”? Co znaczy „przynależność do przekonań” lub do „nabytych cech osobistych”? Poza tym czy „mowa nienawiści” różni się od ostrej krytyki? Nie ma o tym mowy w definicjach.



Co więcej, argumenty zawarte w projekcie rezolucji są błędne jako konsekwencji przyjęcia fałszywej przesłanki u podstawy.



Dlatego apeluję o odrzucenie rezolucji i proszę o kierowanie się zdrowym rozsądkiem w trosce o przynależną każdemu człowiekowi wolność słowa. Inaczej demokracja w Polsce, którą Państwo reprezentują, stanie się poletkiem doświadczalnym dla globalnej cenzury.



Jako rodzic pragnę zapewnić Państwa o obiektywnym dobru jakie dla dzieci czyni Pani kurator Barbara Nowak. Co więcej, Pani Kurator doskonale wypełnia jeden ze swych podstawowych obowiązków – a więc obowiązek chronienia dzieci przed zgorszeniami!



Nie możemy pozwolić, żeby prawi urzędnicy byli karani za chęć bronienia naszych dzieci przed demoralizacją. Np. obrony przed zalecaniami o wczesnodziecięcej masturbacji dla dzieci do 4 lat (sic!) zgodnie z zaleceniami WHO przyjętych w tzw. kartach „LGBT+”. Przeciw takim potwornościom protestują również inne narody, np. Hiszpanie.



Kończąc, mój list jest wyrazem pełnego poparcia dla odważnej Pani Kurator. Stanowczo sprzeciwiam się wszelkim zamiarom ukarania Barbary Nowak za odważne wypełnianie obowiązków, do których została powołana!



Z szacunkiem,