Chcą odwołać ks. Kneblewskiego. Radni PiS w obronie kapłana

Dlaczego ks. Kneblewski miałby zostać odwołany? Chodzi oczywiście o naciski środowisk lewackich. Ks. Kneblewski porusza tematy, o których inni księża już nie mówią. Przepowiada Ewangelię w całym jej radykalizmie. Promuje też gorąco patriotyzm i zdrowo pojęty nacjonalizm, zwalcza antypolskie siły w rodzaju KODziarstwa. Już dwa lata temu biskup poprosił go, by nie wypowiadał się na tematy polityczne. Przestał to robić i zajął się wyłącznie Ewangelią oraz patriotyzmem. Co teraz przeszkadza lewakom? Oczywiście - całokształt. Chcą wykorzystać chwilę słabości biskupa Tyrawy i hierarchii kościelnej w ogóle w związku z rozdmuchiwaną sprawą nadużyć.