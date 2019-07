'Chan przeniósł się na Kreml'. Ludzie Zełenskiego postulują zmianę nazwy Rosji

„W tych wiekach tak dużo ukradli, że już zapomnieli o tym, co zostało wcześniej skradzione. Nazwa Ruś skradziona, a ukradli ją u Ukrainy. Przecież Ruś to Ukraina, i nijak inaczej. Mam kolegę, który od dawna Rosję nazywa nie inaczej jak Moskowią. Uważa on, że nie ma żadnej Rosji”.

Ajder Mużdabajew Ukraiński dziennikarz, zastępca dyrektora generalnego krymsko-tatarskiego kanału telewizyjnego ATR