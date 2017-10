Cezary Pazura wzywa do modlitwy, a ateiści hejtują

Jeden z najpopularniejszych polskich aktorów Cezary Pazura wziął udział w akcji ,,Różaniec do granic''. Na krótkim filmie wideo Pazura opowiada o swoim przywiązaniu do Matki Bożej, wiary katolickiej i modlitwie różańcowej, zachęcając Polaków, by za pomocą różańca właśnie kierowali prośby do Nieba.