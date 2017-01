Cezary Jurkiewicz dla Frondy: Samorząd w Polsce to patologia i korupcja!

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: W związku z reprywatyzacją dochodzi do kolejnych zatrzymań przez CBA. O czym to świadczy?

Cezary Jurkiewicz, radny m. st. Warszawy: O skuteczności pracy organów ścigania. Świadczy to również o realizacji naszych obietnic. Państwo polskie nie może działać jak za koalicji PO-PSL teoretycznie, a musi zacząć funkcjonować praktycznie, realnie – tak też zaczyna się dziać. Sprawę reprywatyzacji trzeba wyjaśnić, nie może być tutaj żadnych względów.

Jaka jest skala problemu reprywatyzacji?

Na chwilę obecną mamy do czynienia z zatrzymaniami związanymi z jednym śledztwem. W mediach ukazano listę, która zawiera 163 nieruchomości z którymi spawy nie są jasne! Teraz widoczne są wyniki tylko jednego śledztwa! Nie wiem iloma przypadkami spośród tych 163 zajmuje się prokuratura i CBA, jednak wiem na pewno, że to dopiero początek wyjaśniania afery.

Ile potrwa wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej? Kiedy będziemy mogli mówić o zamknięciu sprawy?

Jest to nieprzewidywalna data. Moim zdaniem dopóki nie włączy się w to Komisja Weryfikacyjna, dopóki nie zaczną działać ci, którzy są do tego uprawomocnieni poprzez wydawanie decyzji administracyjnych czyli np. poprzez konfiskatę majątków, poprzez wypłacanie poszkodowanym odszkodowań itp. to może potrać dosyć długo. My zapowiadaliśmy, że Platforma Obywatelska, która doprowadziła do tego wszystkiego nie poradzi sobie z tą sprawą. Dlatego wzywaliśmy panią prezydent do dymisji, do tego, aby sama się poddała. Natomiast widzimy, że trwa na stanowisku i nie radzi sobie totalnie od pierwszego września, przez co mamy do czynienia z sytuacją oczekiwania przez PO, że być może sprawa zastygnie. Jak widać sprawa nie przyschła, rzeczy się dzieją.

Co się dzieje?

To co się dzieje, napawa mnie smutkiem, przez to co wychodzi na jaw wizerunek Polski traci na całym świecie. Przez media polskie informacja o tym, że w Polsce jest korupcja z pewnością przebije się do mediów zagranicznych. Niestety mamy do czynienia z faktem, że samorząd w Polsce jest spatologizowany.

Jakie kary czekają ludzi, którzy są zaangażowani w te aferę?

Wyniknie to przede wszystkim z procesów sądowych. Jeżeli są zatrzymania i będzie ich więcej, zostaną postawione zarzuty, to będą i procesy. Ciężko powiedzieć dziś co może być wynikiem pracy sądu. Uważam, że powinniśmy oczekiwać rzetelnej pracy Sądów, które wyłonią właściwe akty oskarżenia i z nich będą wynikać odpowiednie kary. Na pewno jest tak, że nie można nawet próbować się bogacić na krzywdzie ludzkiej.

Jakie wnioski powinniśmy wszyscy wyciągnąć z tej afery?

Podstawowym wnioskiem jest to, o czym mówi PiS odnośnie reformy samorządów. Musimy zacząć myśleć o samorządzie inaczej niż myślano do tej pory. Do tej pory wsączy mówili, że w samorządach są doskonali gospodarze, którzy świetnie sobie radzą. Przypominam, że pani prezydent Warszawy rządzi trzecią kadencję, a afery z którymi mamy do czynienia wychodzą z jej pierwszej i drugiej kadencji. Tym samym widzimy konieczność większej kontroli nad ludźmi, którzy zarządzają wielkimi środkami pochodzącymi z pieniędzy publicznych. Mamy świadomość, że to co działo się przy wyborach samorządowych w 2014 roku było zgorszeniem dla wielu ludzi. Słynna wybrana PSLu prawie 20% i zielona Polska. Widać tu ewidentny podział PO na władzę w miastach i PSLu na wisach. Przerażające jest to co robiono i przeraża to, o czym jeszcze pewnie się dowiemy. Polska w samorządach niestety jest skorumpowana. To, że PiS w 2015 roku wygrało wybory parlamentarne jest pierwszym krokiem do tego, aby oczyścić Polskę z patologii.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

31.01.2017, 10:25