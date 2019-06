Cezary Gmyz: Złowrogie oblicze rządu PO

Marcin 24.6.19 17:56

To jest ta afera podsłuchowa gdzie Morawiecki z kieszeni podatnika wyciągał "dyszki" dla kolesi?

Aleksander Grad, towarzysz z PO, miał sugerować że mniej niż "dyszka" to na polski sto tysi miesiecznie , nie jest za dużo ;P

Tak sobie pany zyją! Pod stołem się zmawiają co komu i ile, a ze kompetencji nul... a kogo to, wazne by dzieci cioci nie chodziły głodne, kawior wzmaga głód :D

PO czy PiS to jedna bajka... jedni i drudzy przed wyborcami zarzekali się że drugich do mamra wsadzą... i co? JAJCO!!!

... A frajerstwo się cieszy jak w grudniu ze sniegu ha ha ha