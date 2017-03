Centralny Port Lotniczy odbierze ruch lotniskom z Niemiec?

reklama

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął we wtorek decyzję o przygotowaniu kierunkowej uchwały w sprawie budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPL), w celu przedłożenia jej Radzie Ministrów.

„Centralny Port Lotniczy powinien powstać między Łodzią a Warszawą, blisko głównych szklaków komunikacyjnych” - powiedział w środę minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Szef resortu ocenił, że realizacja tej inwestycji potrwa około dekady. „Proces realizacji takiego dużego przedsięwzięcia (...), to proces około dziesięciu lat. My mówimy o rozpoczęciu przygotowań i realizacji, do momentu dopóty wystartuje pierwszy samolot, nie dopóty kiedy powstaną pasy startowe, dworce lotnicze, infrastruktura komunikacyjna" - mówił.

Z kolei wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński na wtorkowym spotkaniu z dziennikarzami powiedział, że w obecnej perspektywie budżetowej UE nie przewidziano finansowania lotnisk ani krajowych, ani regionalnych.

„Jeżeli rozmawiamy o Centralnym Porcie Lotniczym w Polsce, nad którym to przedsięwzięciem rząd w tej chwili pracuje, to nie bierzemy tutaj pod uwagę finansowania unijnego tego lotniska" - zaznaczył Kwieciński.

Już pod koniec lutego br. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit mówił, że „niezmiernie istotna jest odpowiedź na pytanie, które coraz częściej funkcjonuje w życiu publicznym, w debacie publicznej, a mianowicie, czy w Polsce będzie budowany Centralny Port Lotniczy. Coraz więcej wypowiedzi jest na ten temat. I z tego co wiem, z dyskusji wewnątrz rządu, ten problem, ten dylemat zasadniczy dla polskich lotnisk regionalnych, będzie niedługo rozstrzygnięty, gdyż on potem będzie budował strategię nie tylko ogólnopolską, ale także strategię poszczególnych portów" - mówił wiceminister.

W rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w działaniach do 2020 r. przewidziano „prowadzenie analiz dotyczących Centralnego Portu Lotniczego i ewentualne podjęcie decyzji o jego budowie lub zaadresowanie jego funkcji na podstawie rozbudowy już istniejącej infrastruktury portów lotniczych".

W 2015 r. polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 30 mln pasażerów. Według szacunków Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2030 r. będzie to już 60 mln osób.

16.03.2017, 9:20