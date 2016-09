Centrale korporacji tak reagują na Brexit

reklama

W wyniku opowiedzenia się Brytyjczyków za wyjściem z Unii Europejskiej aż trzy czwarte dyrektorów wykonawczych brytyjskich firm myśli o przeniesieniu poza Wyspy.

W ankiete przeprowadzonej przez Bloomberg wynika, że aż 72 proc. przebadanych dyrektorów firm deklaruje, że chciało pozostania Zjednoczonego Królestwa w UE.

Jednocześnie aż 75 proc. ankietowanych stwierdziło, że myśli o przeniesieniu swoich interesów do innego kraju. To fatalna wiadomość dla Wielkiej Brytanii.

Zdaniem specjalistów takie reakcje to w istocie snucie planów awaryjnych na przyszłość. Wynikają one z niepewności co do tego jak rozwinie się sytuacja po Brexicie.

Jednocześnie brytyjscy ekonomiści nie mają wątpliwości, że tamtejsi politycy powinni się zająć tym problemem, bo masowy eksodus największych przedsiębiorców oznaczałby katastrofę dla państwa.

