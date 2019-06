Cenckiewicz żąda przeprosin od Wałęsy

- Wałęsa "ostro wymiecie w sądzie" udowadniając, że ja wyprodukowałem mu teczkę pracy i teczkę personalną TW Bolka i osobiście podrzuciłem do Kiszczaków, a potem zorganizowałem teatr z pojawianiem się Marii Kiszczak i wejściem do niej prokuratora! Co ci ludzie w głowie mają? - odpowiedział historyk.