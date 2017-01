Cenckiewicz z nagrodą św. Grzegorza Wielkiego: 'Państwo polskie jest rządzone przez patriotyczną elitę'

reklama

"Prawda domaga się oręża, bo prawda sama wbrew przekonaniu większości nie zwycięży. I to jest taka okazja. To jest ten moment, w którym państwo polskie jest rządzone przez patriotyczną elitę, która może tej prawdzie pomóc." - mówił prof. Sławomir Cenckiewicz podczas odbierania nagrody, którą przyznała mu "Gazeta Polska".

Profesor Sławomir Cenckiewicz został dzisiaj uhonorowany przez „Gazetę Polską” nagrodą im. św. Grzegorza Wielkiego. Podczas jej wręczania, Katarzyna Górska-Hejke powiedziała:

„Możemy się dzięki naszemu laureatowi bronić przed "długim ramieniem Moskwy". My doceniliśmy działania, niezwykle konsekwentne naszego laureata - na rzecz ucięcia tego długiego ramienia Moskwy. I za to tę nagrodę przyznajemy (…)Przyznajemy ją również za niezwykle konsekwentne i od lat prowadzone działania na rzecz odkłamania najnowszej historii Polski.”

Po odebraniu nagrody prof. Cenckiewicz wygłosił krótkie przemówienie, w którym odniósł się między innymi do kwestii zbioru zastrzeżonego IPN:

„Korzystając z tego, że mamy elitę RP na tej sali chciałbym powiedzieć, że prawda potrzebuje oręża. (...) Prawda domaga się oręża, bo prawda sama wbrew przekonaniu większości nie zwycięży. I to jest taka okazja. To jest ten moment, w którym państwo polskie jest rządzone przez patriotyczną elitę, która może tej prawdzie pomóc. Myślę o zbiorze zastrzeżonym o dokończeniu rozrachunku z przeszłością o dezubekizacji to wszystko bardzo ważne decyzje wieńczące nasze odcięcie się od komunizmu i pogrzebanie tego postkomunizmu IIIRP”

Dodał na koniec:

„Chciałbym podkreślić, że krocze ścieżkami, które przede mną przemierzali ludzie naprawdę dla mnie ważni. Są ta często osoby, które zostały przez SWS docenione. Myślę tutaj o Krzysztofie Wyszkowskim, Antonim Macierewiczu, Janie Olszewskim i Januszu Kurtyce. To są postacie, które łącze umiłowanie prawdy i właśnie oręż, który jest niezbędny, by prawdy bronić, Tym osobom składam hołd. grodę im. św. Grzegorza Wielkiego”

30.01.2017