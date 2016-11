Cenckiewicz ujawnia nowe przełomowe materiały o Kiszczaku

W środę, 2 listopada, w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się konferencja prasowa dyrektora Wojskowego Biura Historycznego prof. dr. hab. Sławomira Cenckiewicza poświęcona nowym aktom Czesława Kiszczaka.

"W archiwach wojskowych odnaleziono nieznane historykom raporty Czesława Kiszczak z czasów, gdy pod koniec lat 40., jako oficer stalinowskiej Informacji Wojskowej w Londynie infiltrował żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie" - powiedział Cenckiewicz.

"Nie chce teraz jednoznacznie stwierdzić, że osoby, na które wskazuje w swoich raportach Czesław Kiszczak, były objęte represjami, to jest zadanie dla historyków, którzy będą analizowali te materiały" - dodał.

Relacjonował, że Kiszczaka w latach 40. XX w. w Londynie interesowali przede wszystkim żołnierze wywiadu i kontrwywiadu, czyli Oddziału II Sztabu Głównego WP, a także oficerowie, którzy eksponowali swoje antykomunistyczne poglądy i agitowali, by nie wracać do Polski, oraz byłymi żołnierzami Wehrmachtu, którzy w trakcie wojny dołączyli do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

W dokumentach – powiedział Cenckiewicz – są też donosy, które Kiszczak otrzymywał od żołnierzy w Londynie. Powiedział, że wśród znalezionych akt są także dokumenty wytworzone przez wywiad wojskowy PRL - Zarząd II Sztabu Generalnego WP, którego szefem Kiszczak był w latach 70. XX w.