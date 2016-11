Cenckiewicz ujawnia materiały o Wałęsie, przeczytaj!

reklama

Przepraszam, że przy niedzieli znów o Wałęsie, ale nie mogę słuchać tych "specjalistów" od Wałęsy, którzy bredzą o tym (także w niedzielę), że z dekady lat 70. nie zachowały się żadne oryginały (poza donosami) pisma Wałęsy bo on nie pisaty i nie intelektualista!

Otóż ZACHOWAŁY się i są ogólnie dostępne!!! Były one opisywane a czasem i w formie fotokopii w książce "SB a Lech Wałęsa" i "Sprawa Lecha Wałęsy". Wskazałem na nie także w przesłuchaniu przez prokuratora IPN! Jest to m. in.:

1) dokumentacja z 1972 dotycząca przyznania lokalu mieszkalnego na Stogach (znajduje się w arch. BOM w Gdańsku-Stogach), 2) akta pracownicze Wałęsy ze "Zrembu", gdzie pracował od 1976 r. po zwolnieniu ze stoczni (arch. Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - Dział Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych), 3) dokumentacja prokuratorsko-śledcza w której za lata 1978-80 znajdują się pisemne odwołania Wałęsy (Archiwum IPN w Gdańsku). Jest to na tyle obszerny materiał z epoki lat 70., kiedy Wałęsa był "Bolkiem" - zachowany powtarzam w ORYGINALE - że bez trudu grafolog wykorzysta go do badania autentyczności pisma Wałęsy zgromadzonego w teczkach "Bolka". Nie wiem natomiast po co prokuraturze pismo Wałęsy z okresu późniejszego... np. z lat 80. i 90. Tego jest z kolei tak dużo, że w zasadzie opisywanie źródeł byłoby nieprzyzwoite, wystarczy pooglądać np. akta władz NSZZ Solidarności w Archiwum KK NSZZ "Solidarność" i Archiwum Państwowym w Gdańsku. Proszę więc czytać książki, szperać w archiwach, nie dawać się wprowadzać w błąd, a czasem i nie kłamać publicznie! A teraz kilka próbek... Pokwitowanie przejęcia mieszkania od dyrekcji Stoczni przez Wałęsę w dniu 23 X 1972 r., życiorys własnoręczny Wałęsy z 23 III 1976 r. złożony w "Zrembie" wraz z kwestionariuszem, a także pismo do dyrekcji "Zrembu" z 25 IV 1980 r. Sławomir Cenckiewicz

27.11.2016, 20:35