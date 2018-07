Celiński straci poparcie SLD

Andrzej Celiński straci poparcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyścigu o fotel prezydenta Warrszawy. Konferencja SLD w tej sprawie ma się odbyć jutro o godzinie 11:30.

O sprawie informuje portal dorzeczy.pl. Przypomina, że powodem najpewniej jest to, w jak wulgarny sposób Celiński niedawno zwrócił się do swojego konkurenta, Jana Śpiewaka. We wpisie na portalu społecznościowym Celiński napisał:

„Do Śpiewaka, Jana. Nie znam Robełka. Znam Megagaz. Byłem tam w Radzie Nadzorczej. Znałem też Melchiora Wańkowicza. Chciał siedzieć za Gomułki. Więc go wyzwał. Dzisiaj sądy staną się chyba podobne. Więc wyzwij mnie proszę. Janie Śpiewaku z ciebie po prostu CHUJ. Do sądu proszę. Nie o słowo. O treść Twojego wpisu”.

dam/dorzeczy.pl,Fronda.pl