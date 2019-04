Celibat trzeba pogłębić, a nie znieść

Polak Patriota 9.4.19 19:02

Pamiętajcie, nie da się wyrzec prawa naturalnego, natury nie da się oszukać. Jeśli nie dojdzie do mechanicznej kastracji, to instynkty zawsze będą pchały jednostkę do zaspokajania swoich potrzeb seksualnych, a jeśli taka jednostka jest dewiantem i próbuje się wyrzec współżycia z kobietami, przebiera w czarne suknie i otacza dziećmi, może to prowadzić to pedofilii co najlepiej widać po dzisiejszym kościele katolickim.



Natury nie da się oszukać. Celibat to wymysł średniowiecza, by majątek nie odpływał z kościoła po śmierci kapłana.