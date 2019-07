Cela Plus: Wyłudzili prawie 25 mln zł podatku. Jest akt oskarżenia

Grupa przestępcza deklarowała przewóz tranzytem przez Polskę oleju formowego z Niemiec m.in. do Czech, na Słowację i Łotwę, przez co w Polsce nie powstawał obowiązek płacenia podatku. Firma prowadzona przez grupę miała po odebraniu towaru transportować go bezpośrednio do wskazanego miejsca za granicą, jednak śledztwo wykazało, że w rzeczywistości olej pozostawał na terenie Polski. Ustalono także, że nie przewożono deklarowanego oleju formowego, tylko olej napędowy, co dodatkowo umożliwiało uniknięcie płacenia akcyzy.