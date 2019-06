Cela Plus: Przekręt z elektrociepłownią, CBA zatrzymało rzeczoznawcę

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą wielowątkowe śledztwo pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. W ramach postępowania badany jest zakup w 2010 r. przez PGE Energia Odnawialna S.A. Elektrociepłowni Przeworsk za 22 mln zł. Wcześniej właścicielem obiektu był prywatny przedsiębiorca, który kupił budynki za 2.5 mln zł.

Jak ustalili śledczy transakcja nie miała żadnych podstaw ekonomicznych. Zakupiony sprzęt miał bardzo niską sprawność, wysoką awaryjność i nie nadawał się do ciągłej pracy. Oprócz stanu technicznego, również inne dane, w tym te dotyczące sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej były zupełnie nieprawdziwe. Od momentu zakupu elektrociepłowni, nie była ona włączona do użytkowania, a jej wartość tuż po zakupie była szacowana jako wartość złomu.

Do tej sprawy agenci rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali dziś rzeczoznawcę majątkowego z Podkarpacia. Mężczyzna usłyszy zarzuty w prokuraturze. Wszystko wskazuje na to, że przygotowywane przez niego operaty szacunkowe miały znaczenie dla określenia zawyżonej wartości obiektu przed jego sprzedażą do PGE Energia Odnawialna S.A.