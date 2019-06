Maciek Arczyński 11.6.19 11:02

Pamiętam, że p. Chalidow odgrażał się, że opuszcza Polskę bo tu rasiści i islamofobia. Pomijając to, że fobie na świecie są ogólnie przyjęte tylko muszą być to fobie właściwe jak np. polonofobia to teraz jeszcze mam zagwozdkę, bo może chodziło o problemy w "biznesie"? No jak tam p. Chalidow? Okradanie niewiernych to halal oczywiście? Sam Pan w końcu mówił, że nie ma żadnego podziału na Islam pokojowy i tzw. islamizm tylko jest Islam. Jeden i ten sam.