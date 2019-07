Cela Plus: Mafia VAT rozbita. Okradła budżet na 70 mln zł

Została rozbita jedna z największych mafii paliwowych. Jego "dorobek" to prawie 1,8 tys. lewych faktur na 138 mln złotych, pranie brudnych pieniędzy oraz zakup legalnej firmy, która służyła jej do wyłudzania akcyzy i VAT. W sprawie zaarzuty usłyszało już ponad 500 osób. Części podejrzanych grozi do 25 lat więzienia za zbrodnię vatowską, czyli wystawianie fałszywych faktur na ponad 10 mln zł.