Cela Plus: Ksiądz pedofil skazany na sześć miesięcy więzienia

Sąd Rejonowy w Lubinie skazał byłego księdza Marka C. na sześć miesięcy więzienia. Został on oskarżony o molestowanie 13-letniej dziewczynki w okresie, gdy pełnił posługę m.in. w parafiach w okolicy Lubina.

Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Sąd nie ujawnił uzasadnienia swojej decyzji,nie miał jednak żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego - informuje portal lubin.naszemiasto.pl.

„Sąd uznaje oskarżonego Marka C. za winnego tego, że w okresie od 2016 roku do 17 października 2017 roku w Raszówce rejonu lubińskiego, Białej rejonu częstochowskiego oraz podczas wspólnych wyjazdów zagranicznych do Czech i Chorwacji trzykrotnie dopuścił się innych czynności seksualnych wobec małoletniej poniżej 15-roku życia”.