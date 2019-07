Cela plus: CBŚP rozbiło gang, który wyłudzał VAT. Miliony strat

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu prowadzą śledztwo pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Od początku tego roku prowadzone są intensywne czynności dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej od marca 2017 roku do stycznia 2019 roku na terenie wielu województw, przede wszystkim dolnośląskiego.