Cela plus: CBA zatrzymało kolejne osoby. Afera korupcyjna w wodociągach zatacza szersze kręgi

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali kolejne dwie osoby zamieszane w korupcyjny proceder dotyczący przyznawania kontraktów firmie ze Śląska w zamian za korzyści majątkowe. Tym razem wśród zatrzymanych znaleźli się zastępca kierownika ds. sieci kanalizacji sosnowieckich wodociągów oraz były kierownik działu sieci kanalizacyjnej gliwickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Obaj podejrzani są o przyjęcie co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie ma dynamiczny charakter. Do tej sprawy agenci CBA zatrzymali we wtorek Dyrektora Pionu Wsparcia w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie oraz dwóch przedsiębiorców-wspólników spółki ze Śląska. Czynności przeprowadzono w związku z podejrzeniem przyjęcia co najmniej 130 tys. zł przez zatrzymanego dyrektora. Chodziło o rozstrzygnięcie przetargów na rzecz firmy śląskich przedsiębiorców.