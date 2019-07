Cela plus: CBA ,,rozbroiło'' bank. Zatrzymani byli prezesi, dyrektor i członkowie zarządu

Co najmniej 50 mln zł szkody w mieniu jednego z komercyjnych banków oraz usiłowanie uzyskania 23 mln zł nienależnego podatku VAT. 8 osób zatrzymanych przez CBA.

Jest to nowe śledztwo. Dotyczy podejrzenia wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości co najmniej 50 mln zł w mieniu banku w związku z udzieleniem kredytu na zakup centrum wystawowego w Opolu. Wszystko wskazuje na to, że kredytu udzielono pomimo braku zdolności kredytowej i bez ustanowienia szczególnej formy zabezpieczenia spłaty kredytu. Jak ustalono odraczano następnie terminy spłaty należności, poprzez aneksowanie umowy kredytowej, ukrywając tym samym straty banku.