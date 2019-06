Cela PLUS: Producenci rolni wyłudzili grube miliony!

Analizie poddano kwestie związane z przyznaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw pomocy finansowej na kwalifikowane koszty inwestycji ujęte w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

Analiza zgromadzonej dokumentacji wskazuje, że trzy grupy producentów owoców i warzyw z województwa kujawsko-pomorskiego mogły dokonać zakupu maszyn rolniczych lub zlecić prace budowlane po znacznie zawyżonej wartości. Schemat działania polegał na wprowadzaniu dodatkowego podmiotu pomiędzy rzeczywistego wykonawcę robót budowlanych bądź sprzedawcę urządzeń a grupę producencką. Pozorny obrót usług bądź urządzeń prowadził do znacznego zwiększenia ich wartości, a w konsekwencji również kwoty dofinansowania. Nierzetelna dokumentacja stanowiła następnie podstawę do ubiegania się o refundację kosztów od ARiMR. Zastosowany proceder miał, w ocenie Biura, doprowadzić do nieuzasadnionego zwiększenia dofinansowania o kwotę ponad 11 milionów złotych, tym samym mógł stanowić wyłudzenie środków finansowych, o którym mowa w art. 297 kodeksu karnego.