Cejrowski: ''ZNP to kuźnia komunistycznych trepów''

X. 9.4.19 19:37

to całe misternie przygotowane, polityczne szambo peowskie wsparte tefałenem i geyami by zrobić zadymę bo koryto czeka a broniasz to figurant, pachołek do rozrób on nawet nie wie jak szkoły wyglądają, ciekaw jestem jakiego on przedmiotu uczył, pewnie wychowania obywatelskieg:)