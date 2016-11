Cejrowski: Z głupimi nie warto rozmawiać

reklama

fot. wikipedia reklama

"U Jana Pospieszalskiego powiedziałem kiedyś - z głupkami nie warto rozmawiać. Słuchania dotyczy to w równym stopniu" - powiedział na antenie TVP Info Wojciech Cejrowski. W ten sposób odniósł się do prośby skomentowania słów jednego z polityków Platformy Obywatelskiej.

"Nie wsłuchuję się w ogóle w Platformę" - zapewnił.

Cejrowski komentował w TVP wynik amerykańskich wyborów. Powiedział, że wygrana Trumpa go cieszy. "ajpierw zaczął się troszczyć o swoje dzieci. Wypuścił je do prowadzenia wielkiego interesu, który sam rozkręcił. Potem sobie pomyślał: chcę zostawić moim wnukom inną Amerykę niż ta, którą znam" - mówił.

Ocenił, że Trump ma "doskonałe przygotowanie do polityki". "budził się w pewnym momencie. Stwierdził, że ma już wszystko i żyje w kraju, który kiedyś był piękny a teraz mu się nie podoba" - uznał Cejrowski.

Przekonywał wreszcie, że Hillary Clinton to po prostu "wiedźma". "ilary Clinton dopuszcza np. aborcję do 9 miesiąca. Jeśli jesteśmy w stanie uratować 6-7 miesięczne dziecko, a ona uważa, że skoro się nie urodziło można je rozszarpać, posypać solą itd., to jest dla mnie wiedźma jakaś" - uznał, dodając, że wybór Trumpa jest dobry także dla Polski.

bbb/TVP Info

10.11.2016, 11:10