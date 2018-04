Cejrowski: Wygoniłbym niewierzących z kościoła!

Kontrowersyjny podróżnik i publicysta, Wojciech Cejrowski udzielił wywiadu na antenie Radia Koszalin. W dość ostrych słowach odniósł się tam do osób, które są niewierzące, jednak przychodzą do kościoła w Wielką Sobotę ze święconką lub na msze święte w Wielkanoc czy Boże Narodzenie.

"Ja jestem moher! Ja bym wszystkich niewierzących wygonił z kościoła. Albo na kolana się modlita, albo nie uczestniczycie w "zabobonach"- stwierdził Cejrowski, który uważa, że osoby niewierzące nie powinny brać udziału w obrzędach religijnych katolików, takich jak święcenie pokarmów w Wielką Sobotę.

"Jak pan z zabobonu przychodzi, to ja pana nie chcę. To są nasze obrzędy religijne i wara osobom niewierzącym od naszych obrzędów. Pan chce przyjść i posiedzieć w kościele? To niech pan przyjdzie, ja mogę nawet z panem pacierz zmówić, natomiast jak pan uczestniczy w naszych obrzędach to mi się to nie podoba"- mówił podróżnik.

Nie powiedział jednak, co zrobiłby z osobami, które twierdzą, że są wierzące i chodzą do kościoła, a jednocześnie popierają lub uczestniczą w tzw. "czarnych protestach". Lub biorą śluby kościelne, chrzczą dzieci, ale na każdym kroku atakują Kościół i księży za "ciemnogród" czy wtrącanie się w życie Polaków. Pytanie czy w ogóle można wyrzucać kogokolwiek z Kościoła...

ajk/Radio Koszalin, Fronda.pl