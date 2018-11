Cejrowski pisze, za co - jego zdaniem - usunięto go z TVP

,,Prezes Kaczyński ma za pazurami krew niewiniątek i jest u mnie oddawna na cenzurowanym. Bo obiecuje w kampanii, że zajmie się ważną, dla mnie najważniejszą, aborcją, a potem pod dywanik to zmiata, nie zajmuj się, kadencja mija, i w następnych wyborach znowu mi obiecuje, że się zajmie'' - perorował.

,,Mordować dzieci w łonach matek to jest rzeź niewiniątek, sprawa dla mnie kluczowa i dla wielu katolików, wzburzająca nas'' - dodawał.

,,Prezes odpowiada za ich krew, bo mógłby coś zrobić zgodnie z własnymi obietnicami, żeby ta krew się nie lała. Jeżeli nic nie robi, to jest odpowiedzialny przez zaniechanie chociażby, za morderstwa'' - stwierdzał.

,,Jeżeli by pan widział, że sztyletują kobietę i siedział na ławce i palił papierosa, to bym pan odpowiadał przed sądem za to zabójstwo, chociaż pan nie wbijał noża'' - wskazywał Cejrowski prowadzącemu.