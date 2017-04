Cejrowski o Tusku: Złapać dziada za ryżą czuprynę i wsadzić do aresztu, żeby nie mataczył! FILM

reklama

„Donald Tusk jest obywatelem zwyczajnym i niech się nie zasłania immunitetem, bo to jest immunitet europejski i my możemy go nie uznać. Trzeba dziada złapać za ryżą czuprynę, najpierw wsadzić do aresztu, żeby nie mataczył” - mówił Wojciech Cejrowski w TVP Info.

Cejrowski rozmawiał wczoraj na antenie TVP Info między o przesłuchaniu w Polsce Donalda Tuska. Cejrowski nie szczędził ostrych słów krytyki obecnego szefa Rady Europejskiej.

„On w tej chwili może mataczyć, czyli zaciemniać obraz i komunikować się z tym całym gangiem, który rozrabiał albo zaniechał działań. W związku z tym należy go przymknąć jak zwykłego kryminalistę, żeby nie mataczył, zrobić śledztwo kiedy on jest w areszcie, a potem do normalnego sądu i zwykły wyrok więzienia: niech siedzi jak wszyscy inni z gwałcicielami i prostytutkami”

- powiedział znany podróżnik i autor książek. Stwierdził także wprost, że Rosja jest ewidentnie wrogim Polsce mocarstwem, a współpracę SKW z FSB ocenił jako zdradę państwa polskiego.

W. #Cejrowski w #Minęła20: Tuska trzeba przymknąć jak zwykłego kryminalistę żeby nie mógł mataczyć #wieszwiecej pic.twitter.com/e1P9497sDF — TVP Info (@tvp_info) 20 kwietnia 2017

21.04.2017, 13:15