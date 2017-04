Cejrowski o sędziach: Wszystkich won!

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Działalność sądów budzi powszechną krytykę. Do grona krytyków należy także podróżnik i pisarz Wojciech Cejrowski.

„Jak miałem proces z Aleksandrem Kwaśniewskim o to, że się upijał na grobach w Charkowie w czasie sprawowania urzędu, to sędzią w mojej sprawie była Pani, która skazywała robotników w Gdańsku w stanie wojennym za Solidarność. I w wolnej Polsce ta Pani jest sędzią. Powinno się ich wszystkich wypiep***ć do kanału. (…) Wszystkich won!” – mówił Cejrowski w programie Jana Pospieszalskiego.

krp/Fronda.pl

23.04.2017, 10:36