Cejrowski mocno o Wałęsie-Bolku

Wojciech Cejrowski, gdy okazało się, że Lech Wałęsa najprawdopodobniej rzeczywiście był TW Bolkiem, na swoim profilu Facebookowym napisał:

23 II 2016 - BOLESŁAW WAŁĘSA

Gdyby po roku 1989 Wałęsa rozwalił komunę (do czego miał idealne warunki), zamiast pić z nimi wódkę, wówczas moglibyśmy machnąć ręką na całość jego współpracy z bezpieką.

I to bez względu na to, czy został agentem żeby ratować Ojczyznę, czy ze strachu, czy dla pieniędzy.

Byłby jak Ryszard Kukliński. Nikt dzisiaj nie sądzi Kuklińskiego z tego, że był wysoko postawionym oficerem komunistycznej armii. Jest bohaterem i patriotą za to, co uczynił potem.