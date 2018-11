Cejrowski mocno o Ukraińcach w Polsce. ''Polska głupio zrobiła''

"Poprzez tych Ukraińców, których wpuściliśmy, stawki w różnych miejscach, które mogłyby wzrosnąć zostały niskie bo się zatrudniało Ukraińca, on się godził na niższe stawki. No to Polak wtedy pojechał sobie wtedy chętniej do Irlandii, za inną granicę. Czyli żeśmy sprzedali Polaków, swoich pracowników do Irlandii i do Anglii a w to miejsce wessaliśmy Ukraińców. Teraz Ukraińcy z kolei przenoszą się z Polski do Niemiec. I co Polsce zostało? Zaczyna znowu brakować rąk do pracy" - komentował Cejrowski.