Cejrowski chciał oddać Szczecin Niemcom, teraz bije w PiS

Grizzly 13.3.19 10:01

Cejrowski nie rozumie chyba jednego. Wydaje mu się, że kasa powinna być jakoś zaoszczędzona przez państwo - akumulowana w złocie, spłacie dotychczasowych pożyczek, inwestycjach w produkcję - przemysł. Otóż Panie Cejrowski takie zabiegi to można było robić za Sanacji a nie w warunkach światowej gospodarki liberalnej. Po zmianie władzy to wszystko zostałoby natychmiast ukradzione i zmarnowane. Lepiej niech każdy indywidualnie zagospodaruje swoją cząstkę dobra publicznego! Po drugie - to jeszcze ważniejsze - jeśli ta "inwestycja" zablokuje całe to lewackie i tęczowe POKO to jest to co można zrobić najlepszego dla przyszłości Polski! To b. dobra inwestycja!