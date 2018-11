Cejrowski atakuje prezesa PiS! 'Kaczyński ma za pazurami krew niewiniątek'

Zwłaszcza gdy walczy się w tak szlachetnej sprawie, jak obrona życia dzieci nienarodzonych. Bo to właśnie w sprawie zakazu aborcji Cejrowski zaatakował ostatnio PiS i prezesa tej partii, Jarosława Kaczyńskiego.

"Prezes Kaczyński ma za pazurami krew niewiniątek i jest u mnie od dawna na cenzurowanym. Bo obiecuje, nie po raz pierwszy w kampanii, że zajmie się dla mnie najważniejszą aborcją, a potem pod dywanik to wmiata, nie zajmuje się, kadencja mija. W następnych wyborach znowu mi obiecuje, że się zajmie"- podkreślił Cejrowski.

"Zabijanie dzieci w łonach matek to jest rzeź niewiniątek, sprawa dla mnie kluczowa i dla wielu katolików – wzburzająca nas (...) Prezes odpowiada za ich krew, bo mógłby coś zrobić zgodnie z własnymi obietnicami, żeby ta krew się nie lała. Jeżeli nic nie robi, to jest odpowiedzialny przez zaniechanie chociażby, za morderstwa"- stwierdził podróżnik w rozmowie z Andrzejem Rudnikiem. Wojciech Cejrowski porównał postępowanie Jarosława Kaczyńskiego do sytuacji, gdyby świadek morderstwa, zamiast zareagować w obronie ofiary, "siedział na ławce i palił papierosa".