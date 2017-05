CBŚP rozbiło grupę wyłudzającą VAT na handlu paliwami

reklama

fot. policja reklama

Luksusowe zegarki znanych marek, kolekcje numizmatów oraz domy i mieszkania warte 35 mln złotych zabezpieczyli policjanci wrocławskiego CBŚP, którzy rozbili grupę wyłudzająca podatek VAT na fikcyjnym handlu paliwami. Tylko w ciągu jednego roku przestępcy obracali fikcyjnymi fakturami o wartości ponad 60 mln zł. Dzięki temu wyłudzali ponad 11,5 mln zł podatku VAT i wyprali 25 mln zł.

Dwaj biznesmeni z branży paliwowej – jeden mieszkaniec Łodzi, drugi okolic Wrocławia przez kilka lata zarabiali miliony złotych na sprzedaży paliwa bez opłaconego podatku VAT, ale także na fikcyjnym handlu paliwem między Niemcami, Polską i Litwą. Fikcyjne faktury krążyły miedzy firmami w Polsce i za granicą, założonymi tylko po to, aby wyłudzać zwrot rzekomo zapłaconego podatku. Do pomocy mieli trzech pomniejszych przedsiębiorców, którzy pomagali im legalizować zyski i tworzyć pozór wymiany handlowej.

W ostatnich dniach policjanci zatrzymali całą piątkę. – Z ustaleń funkcjonariuszy wrocławskiego zarządu CBŚP wynika, że tylko w 2011 roku, obracali fikcyjnymi fakturami o wartości przekraczającej 60 mln złotych. W ten sposób wyłudzili, co najmniej 11,5 mln VAT i wyprali blisko 25 mln złotych. Przedsiębiorcy ulokowali dużą część zysków w nieruchomościach, ale także w kolekcjach numizmatów czy zbierając luksusowe zegarki – mówi tvp.info kom. Agnieszka Hamelusz, rzeczniczka CBŚP.

Policjanci CBŚP zabezpieczyli w sumie majątki przestępców warte 35 mln złotych. Oszuści mieli po kilkadziesiąt zegarków wartych od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. zł. Inwestowali także w numizmaty. Co ciekawe wiele z nich dotyczyło tematyki patriotycznej, a część miała związek ze św. Janem Pawłem II. Oszuści mieli po kilka mieszkań i nieruchomości. W domach mieli zainstalowany najdroższy sprzęt audio-video.

Wszyscy zamieszani zatrzymani usłyszeli w Dolnośląskim Wydziale do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz praniem pieniędzy. Wszyscy mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Za te przestępstwa mogą trafić do więzienia na 10 lat.

Dla CBŚP zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej jest obecnie priorytetem. Tym bardziej, że z roku na rok, rośnie liczba gangów zajmujących się tego rodzaju działalnością. W 2016 r. na 874 gangów działających w Polsce, aż 341 prowadziło aktywność ekonomiczną, przy 290 gangach narkotykowych, 143 kryminalnych i 100 „multiprzestępczych”.

Efektem działań funkcjonariuszy CBŚP w prowadzonych sprawach było zabezpieczenie mienia w wysokości 335 099 345 zł. W ramach prowadzonych czynności odzyskano mienie w wysokości 38 643 317 zł.

daug/tvp.info

8.05.2017, 8:00