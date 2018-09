CBŚP rozbiło gang handlarzy narkotyków. Ponad 300 mundurowych w akcji

W ogromnej akcji liczącej ponad 330 mundurowych CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się handlem narkotykami. "Mózgiem" gangu miał być Piotr S. pseudonim "Sajur" oraz jego żona, Justyna.

Zarzuty usłyszało w sumie 45 osób. W obławie uczestniczyło ponad 330 mundurowych, m.in. policjanci z CBŚP, KGP, a także funkcjonariusze ABW oraz Żandarmerii Wojskowej. Funkcjonariusze weszli do 26 mieszkań w Warszawie oraz okolicznych miejscowościach, zatrzymując 26 podejrzanych.

"Kolejne 19 osób policjanci sukcesywnie doprowadzają do prokuratury z aresztów oraz zakładów karnych, gdzie odbywają wyroki m.in. za wcześniejszy udział w grupach przestępczych, handel narkotykami czy napady rabunkowe"- podało w komunikacie Centralne Biuro Śledcze Policji. Jak ustalili śledczy, członkowie tzw. grupy ożarowskiej mogli wprowadzić do obrotu prawie 270 kg narkotyków, których wartość szacowana jest na ok. 13 mln złotych.

Większości zatrzymanych postawiono zarzuty wprowadzania do obrotu oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych oraz środków odurzających, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Piotr S. oraz jego żona usłyszeli ponadto zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym.

Funkcjonariusze podkreślili, że śledztwo trwało półtora roku, a jego charakter wciąż jest rozwojowy.

yenn/CBŚP, Fronda.pl