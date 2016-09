CBOS: Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia prezydenta. Ogromne poparcie wśród uczniów i studentów!

reklama

Fot. Flickr reklama

Prezydent Andrzej Duda został pozytywnie oceniony przez aż 53 procent badanych w sondażu CBOS. Jest to co prawda o jeden punkt procentowy mniej w stosunku do poprzedniego miesiąca, jednak nadal mamy do czynienia z bardzo czytelnym wynikiem – Polacy utożsamiają się ze swoim prezydentem.

Negatywnie prezydenta oceniło 37 procent osób. Nieco gorzej wygląda sytuacja poparcia dla Sejmu – pozytywnie wypowiedziało się o nim 27 procent badanych, 57 natomiast ma opinię negatywną. W przypadku Senatu obraz jest nieco lepszy. 46 procent badanych ocenia jego prace negatywnie, pozytywnie 26 procent.

Co dziesiąty Polak stwierdził, że nie ma opinii na temat prezydenta Dudy. CBOS podaje, że poparcie dla prezydenta jest większe w kręgach osób religijnych, o poglądach prawicowych, a także wśród osób z nieco niższym wykształceniem. To jednak nie jest regułą – wśród uczniów i studentów poparcie dla prezydenta to aż 73 procent! W gospodarstwach rolnych to poparcie wynosi 68 procent.

Nie dziwi także fakt, że Andrzej Duda oceniany jest pozytywnie prze elektorat PiS (94 procent), Kukiz’15 (72 procent), negatywnie zaś przez wyborców PO oraz Nowoczesnej.

Jeśli chodzi o poparcie dla Sejmu – tutaj także jest ono największe wśród uczniów i studentów (47%), osób religijnych i tych, które mają poglądy prawicowe. W przypadku ocen negatywnych – najczęstsze są one wśród osób pracujących na własny rachunek oraz wśród osób o poglądach lewicowych.

dam/Fronda.pl

27.09.2016, 18:30