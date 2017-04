CBA przyjrzy się finansom sędziego Żurka

reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało w środę o decyzji w sprawie rozpoczęcia kontroli oświadczeń majątkowych rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa.

Kontrola finansów sędziego Waldemara Żurka jest efektem analizy jego oświadczeń majątkowych, przeprowadzonej uprzednio przez kontrolerów biura. Z analiz wynika, że są podstawy do wszczęcia kontroli. Poinformował o tym Temistokles Brodowski z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA.

„Od końca listopada trwała analiza oświadczeń majątkowych sędziego i ta analiza dała podstawy do tego, żeby wszcząć kontrolę” – tłumaczył. Decyzja śledczych może wskazywać, że CBA wykryło w trakcie tej analizy nieścisłości czy nieprawidłowości w tych oświadczeniach, nie można jednak w tym momencie przesądzić, że takowe istnieją. Jak poinformował Brodowski, uprawnienia CBA do badania oświadczeń w trakcie kontroli są szersze, podzas gdy w ramach analizy Biuro może jedynie prosić o określone dokumenty. Teraz natomiast CBA ma prawo do używania szerszego, ustawowego katalogu działań, jak również dostęp do większej ilości danych.

12.04.2017, 15:34