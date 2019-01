CBA potwierdza zatrzymanie m.in. Bartłomieja M. i Mariusza Antoniego K.

Mateusz Jegliński 28.1.19 11:08

Trolujące lewactwo, zagnane do roboty. Jakie zmobilizowane, jakie wrażliwe na grosz publiczny. No formalnie przez tę lewacką obłudę zaraz chyba dostanę torsji. Problemem jest wewnętrzna rozgrywka w PIS. Wątpię, żeby Misiewicz coś robił bez zgody szefa, zwłaszcza, że pozwał posła Misiło za ewidentne kłamstwa, że niby kartą służbową płacił za narkotyki. Problem w tym, że Misiewicz takiej karty nie posiadał. Zdaje się, ze PIS zgłupiał do reszty i bawi się w aresztowania PR. Chyba patrzą na sondażowe wygłupy i według nich działają. Banda durni a co wam sondaże mówiły np o szansach Jakiego w Warszawie? Czy następnym pomysłem będzie rezygnacja z wolnych niedziel dla handlowców. Jakoś banki są zamykane już i w sobotę a to ponoć według ekonomistów krwiobieg gospodarki i co, i nic. Pan Bazin Napisał, że PIS ma jaja i zamyka swoich za malwersacje. Lewak czerny poprosił w swojej, jakże lewacko głębokiej obłudzie o przykłady. Widocznie lewak ma krótką pamięć i zapomniał o Sawickiej, Chlebowskim, Drzewieckim, czy obecnie Gawłowskim, Neumanie, czy zamordowanym Adamowiczu, Którego to niby Młody Wałęsa straszył, ale za władzy peo nikt Adamowicza nie ruszał. Oczywiście te przykłady można mnożyć, jak np prezydent Łodzi. ale to na tyle.