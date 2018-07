CBA odpowiada na zarzuty Romana Giertycha

Stwierdzenia o nielegalnym przesłuchaniu posła PO Stanisława Gawłowskiego i usiłowaniu nakłaniania go przez funkcjonariuszy CBA, by obciążał polityków PO to próba pomówienia; CBA rozważa kroki prawne - oświadczyło w niedzielę Biuro w stanowisku przesłanym PAP.

W sobotę adwokat Gawłowskiego mec. Roman Giertych opublikował list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w którym pyta o nielegalne - jak pisze - przesłuchanie Gawłowskiego, podczas którego aresztowanemu posłowi miano proponować odstąpienie od przedłużania aresztu w zamian za obciążanie polityków Platformy. Sam Gawłowski o "zawoalowanej ofercie" mówił Wirtualnej Polsce.

List do Jarosława Kaczyńskiego.

Szanowny Panie Prezesie.

Zwykle moje listy mają charakter ironiczny i sarkastyczny. Ten list jest bardzo poważny.