Carrie Fisher pojawi się w nowych 'Gwiezdnych Wojnach'

Zmarła kilka dni temu amerykańska aktorka Carrie Fisher nakręciła wszystkie sceny do najnowszej części "Gwiezdnych Wojen", która ma mieć premierę za rok. Nie ma jednak pewności, czy wytwórnia wykorzysta je w filmie.

Nieoficjalną informację na ten temat ujawnił amerykański portal filmowy deadline.com. Według portalu grana przez Fisher księżniczka Leia miała odgrywać w VIII epizodzie "Gwiezdnych Wojen" większą rolę niż we wcześniejszym "Przebudzeniu mocy", gdzie pojawiła się jedynie w kilku scenach.

Ujawniono też, że Fisher miała wystąpić również w IX części gwiezdnej sagi. Zdjęcia do tej części jednak się jeszcze nie rozpoczęły. Stawia to pod znakiem zapytania to, jak zostanie potraktowana rola aktorki w części VIII. Być możę konieczne będą montażowe i scenariuszowe zmiany.

Raczej wątpliwe jest aby Fisher została zastąpiona w IX epizodzie przez inną aktorkę. Fani z pewnością odebraliby to jako wyraz braku szacunku wobec zmarłej aktorki.

Carrie Fisher zmarła 27 grudnia na skutek przebytego kilka dni wcześniej zawału. Miała 60 lat.

29.12.2016, 19:15