Carrie Fisher miała zawał, walczy o życie

Amerykańska aktorka Carrie Fisher, gwiazda serii "Gwiezdne Wojny" doznała ataku serca i obecnie walczy o życie w szpitalu. Jest w stanie krytycznym.

Aktorka doznała ataku serca w trakcie podróży samolotem z Londynu do Los Angeles. Pasażerowie, a także lekarz, który był obecny na pokładzie, natychmiast podjęli próbę reanimacji. Fischer straciła bowiem przytomność i przestała oddychać.

Ostatecznie tuż po wylądowaniu samolotu aktorkę przewieziono do szpitala. Niestety jest w stanie krytycznym i walczy o życie.

Urodzona w 1956 roku Carrie Fisher to amerykańska aktorka najbardziej znana z roli księżniczki Lei w sadze fantasy "Gwiezdne Wojny". Wystąpiła w pierwszych trzech filmach z serii, a także w "Przebudzeniu mocy", które miało premierę rok temu oraz w ósmej jeszcze niezatytułowanej części sagi, która właśnie jest na etapie postprodukcji.

Poza tym Fisher pojawiła się w takich kultowych filmach jak "Blues Brothers", czy "Kiedy Harry poznał Sally".

Módlmy się o zdrowie i ratunek dla Carrie Fisher!

emde/tvp.info

24.12.2016, 16:15