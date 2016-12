Cały świat będzie mógł poznać Dywizjon 303 i zagrać w grę z polskimi bohaterami!

reklama

Wszystko wskazuje na to, że cały świat będzie miał okazję dowiedzieć się o bohaterstwie polskich lotników z Dywizjonu 303. Powstaje na ten temat gra, oraz film na podstawie książki Arkadego Fidlera „Dywizjon 303”!

Już za rok ma mieć miejsce premiera gry. Jej producentem będzie Movie Games. Więcej szczegółów firma ma podać na początku przyszłego roku.

„Co nas zainspirowało? Po pierwsze jest to kapitalny temat, o którym chcemy opowiedzieć światu. Piękna opowieść o Polakach. Po drugie od dawna nie było naprawdę dobrej gry lotniczej. Nie wierzymy w zmianę gustu graczy. Chcemy odnowić ten gatunek. Po trzecie za rok będzie miał premierę film o Dywizjonie 303 i wszystko co na jego temat wiem upoważnia mnie do twierdzenia, że będzie to międzynarodowe wydarzenie. Instytucja finansowa zapewniająca finansowanie filmu jest też jednym z akcjonariuszy Movie Games. Sposobność jest więc naturalna.” – powiedział Aleksy Uchański, prezes Movie Games w rozmowie z wirtualnemedia.pl.

Miejmy nadzieję, że tak film, jak i gra okażą się kasowymi sukcesami i pozwolą rozreklamować polskich bohaterów na całym świecie!

