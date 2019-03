Całowanie pierścienia papieża - piękny zwyczaj!

Anna 29.3.19 11:12

To twoja głupota jest porażająca! Nic nie rozumiesz z katolicyzmu. Żadnemu katolikowi nie przynosi ujmy pocałowanie Pierścienia Rybaka. Każdy katolik uważa się za poddanego Bogu i to jest jego chwała, ponieważ od Boga pochodzi dobro i łaska. Jeśli odrzucamy Boga zostajemy skazani na własną głupotę, ułomność i ograniczenie, co wcześniej czy później skutkuje potwornym złem. Piszesz o nieskończonym Wszechświecie. Co o nim wiesz? W jakim celu powstał? Nawet odległości milionów lat świetlnych wyobrazić nie można. Siedzisz sobie na planecie, która jest wielkości bakterii wobec Wszechświata, a może i mniejsza i pyszczysz przeciwko Bogu. To dopiero głupota i ciasnota umysłu.