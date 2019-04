Całkowity post. Ratunek dla twojego zdrowia!!!

Badacze z Intermountain Heart Institute w Intermountain Medical Center w Utah doszli do wniosku, że post może być dla wielu osób formą świetnej kuracji zdrowotnej.

Chodzi tu przede wszystkim o diabetyków, którzy cierpią na zbyt woski poziom cukru we krwi. Post może znacząco pomóc w zredukowaniu poziomu glukozy.

W badaniu przeprowadzonym przez wspomnianą wyżej jednostkę przebadano osoby w wieku od 30 do 69 lat. Po 10-12 godzinach całkowitego postu organizm zaczyna przetrząsać ciało w poszukiwaniu źródeł energii. W przypadku osób, które mają wysoki poziom cukru we krwi, organizm znajduje źródło energii najprawdopodobniej w cholesterolu LDL, który zazwyczaj uważany jest za szkodliwy, a to w następstwie polepszadiabetyków.