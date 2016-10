Calais: Uchodźcy kontra buldożery

reklama

Fot. Youtube reklama

Przy okazji akcji likwidacji obozu dla uchodźców w Calais do akcji wkroczyły już buldożery.

W poniedziałek władze francuskie rozpoczęły likwidowanie nielegalnego obozowiska imigrantów w Calais, tzw. „dżungli”. W trakcie trzydniowej operacji wywiezionych do kilkudzisięciu miejsc we Francji ma być około 8 tysięcy przebywających tam osób.

W pierwszym dniu operacji kilkadziesiąt specjalnych autobusów wywiozło około 2300 osób. Nie doszło do większych zakłóceń porządku. We wtorek do akcjji wchodzą buldożery, które mają stopniowo niszczyć opuszczone prowizoryczne budynki, w których żyli imigranci.

Wielka Brytania zabrała z obozu ok. 200 nieletnich bez opiekunów i obiecała zabrać wszystkich, którzy mają w tym kraju jakichkolwiek krewnych.

ds/euroislam.pl

25.10.2016, 12:50