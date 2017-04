Cała prawda... o Rosji

reklama

Rosja pretenduje do miana obrońcy tradycyjnych wartości. Jak się one mają na jej własnym podwórku, widać choćby z przekazów w mediach państwowych. Poniżej garść cytatów z telewizji centralnej i regionalnych Rosji:

• Rosja zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby zabójstw politycznych.

• Rosja jest na pierwszym miejscu pod względem liczby rozwodów.

• Rosja znalazła się na pierwszym miejscu na świecie pod względem liczby zabójstw wśród młodzieży.Liderską pozycję Rosji w tym czarnym rankingu naukowcy wiążą nie tylko z ogólnym wzrostem przestępczości, lecz także z brakiem w państwie polityki młodzieżowej.

• W wypadkach drogowych w Rosji co roku ginie dwa razy więcej osób niż w innych krajach rozwiniętych.

• Według statystyk liczby samobójstw dzieci Rosja zajmuje pierwsze miejsce w Europie.

Tylko w ostatnich trzech latach samobójstwo popełniło półtora tysiąca dzieci.

Dmitrij Miedwiedew: „1 292 dzieci zginęło z rąk morderców”.

• Rosja uplasowała się na pierwszym miejscu na świecie pod względem konsumpcji heroiny.

• Trzy miliony Rosjan cierpi z powodu alkoholizmu, ponad milion z nich ukrywa swoją chorobę.

• Ogólnie rzecz biorąc sytuacja nadal jest bliska katastrofy.

• Mieszkańców Rosji niszczy wódka, papierosy, narkotyki i aborcje. Problem dotyczy już milionów. Pierwsze miejsce wśród bezpośrednich przyczyn zgonów zajmuje oczywiście alkohol. Wskutek jego przedawkowania umiera 50 tysięcy osób rocznie. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się zabójstwa i samobójstwa – po 40 tysięcy zgonów rocznie. Nawiasem mówiąc, wódka też ma w tym swój udział. Na czwartym miejscu są narkotyki – 30 tysięcy zejść śmiertelnych. Na piątym wypadki drogowe – 24 tysiące zgonów. Papierosy nie zabijają, ale nadwerężają zdrowie, liczba chorych może sięgać 300 tysięcy osób. Wielkim wrogiem demografii jest aborcja. Przerywana jest co druga ciąża, co daje rocznie milion zabitych istnień ludzkich.

• Liczba ofiar pijackich awantur, pożarów, bójek i zabójstw zbliża się do miliona osób rocznie. Czyli z mapy Rosji z powodu alkoholu co roku znika miasto wielkości, powiedzmy, Kazania. Z innych strasznych statystyk: w Rosji notuje się 200 dziennie, tj. ponad 70 tysięcy rocznie, zaginionych bez wieści. Według danych MSW poszukiwanych jest 120 tysięcy osób. To znaczy, że co roku znika ludność całego miasta.

• Rosja znalazła się na pierwszym miejscu na świecie pod względem liczby ofiar katastrof lotniczych w tym roku. 119 osób, 8 samolotów. Trzeba pamiętać, że żadne dochodzenie, począwszy od wydarzeń w Surgucie 1 stycznia, nie zostało doprowadzone do końca.

• Rosja zajmuje pierwsze miejsce wśród dostawców niewolników seksualnych.

• Corocznie z Rosji, krajów WNP i Europy Środkowej wywozi się tylko do Stanów Zjednoczonych do 50 tysięcy kobiet i dziewczynek. Zmuszane są do prostytucji i niewolniczej pracy.

• Rosja jest liderem w Europie pod względem zabójstw wśród młodzieży.

• Według ONZ Rosja znalazła się w pierwszej piątce państw borykających się z problemem agresji dziecięcej.

• Pod względem umiejętności szkolnych uczniów Rosja zajmuje 43. miejsce na świecie na 65 możliwych.

• Rosja znalazła się na pierwszym miejscu na świecie pod względem wywozu podejrzanego kapitału.

• Zwalczenie korupcji w Rosji jest niemożliwe – oświadczył Dmitrij Miedwiediew w wywiadzie dla gazety „Wiedomosti”.

• Konferencja prasowa prezydenta Federacji Rosyjskiej W. Putina: „A jednak nadal kradniemy. Jest to taka tradycja”.

• Deputowany Dumy Państwowej Giennadij Ziuganow (KPRF): „W ostatnich latach liczba mieszkań do remontu i starych wzrosła u nas prawie pięciokrotnie”.

• Coraz więcej osób mieszka w zdewastowanych domach, w których nie mogą się wykąpać ani skorzystać z toalety, i na dodatek płacą zawyżone rachunki.

• Władimir Putin na spotkaniu w Kremlu: „W okolicach BAM-u [bajkalsko-amurska magistrala] żyją ludzie, którzy od czasu budowy BAM-u są pozostawieni praktycznie bez mieszkania, mieszkają w tymczasowych schroniskach, których nawet oficjalnie nie uznaje się za mieszkania. Ponadto nie ma możliwości umieścić ich na liście oczekujących na mieszkanie, ponieważ zamieszkują pomieszczenia niebędące pod względem formalno-prawnym mieszkaniami”.

• Obecnie w Rosji żyje około miliona dzieci, które są od urodzenia bezdomne.

• Oficjalnie szacuje się, że w Rosji mieszka dziś 260 tysięcy dzieci sierot. Szacunki nieoficjalne mówią o co najmniej 700 tysiącach sierot. Więcej niż po wojnie ojczyźnianej [II wojnie światowej]. Działa około 1 500 domów dziecka.

• Według ostatnich danych około 20 procent mieszkańców Rosji żyje poniżej granicy ubóstwa. Rosja ustanowiła rekord nierówności w dochodach ludności. Inaczej mówiąc, mamy bodaj największą na świecie różnicę między najbiedniejszymi a najbogatszymi.

• Żywność rosyjska znajduje się w trójce liderów światowych pod względem wzrostu cen.

• Wyniki światowego badania: „W prowadzonym przez 30 lat i obejmującym 90 procent mieszkańców Ziemi rankingu szczęścia Rosja, nie do uwierzenia, znajduje się obok Nigerii i Iraku”.

