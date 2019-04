Cała prawda o ateistach, czyli rzecz o kulturze

Limma BALLS 18.4.19 11:58

Też mam śmieszny żart.

Trafił ateista do piekła, wita go Lucyfer, prosi do środka no i tak idą.

-Chodź, pokażę ci piekło.- mówi władca ciemności. Podchodzą pod pierwsze drzwi.

-Oto pierwszy kocioł, tutaj źli muzułmanie- otwiera drzwi, a tam z kotła dobiegają jęki, krzyki, wielki ogień pod kotłem. Idą dalej i dochodzą do drugich drzwi.

-Oto drugi kocioł, tutaj trafiają źli żydzi- w środku wielki kocioł, diabełki dźgają widłami ludzi w środku, ktoś jest obdzierany ze skóry. Idą dalej, dochodzą do kolejnych.

-Oto trzeci kocioł, tutaj trafiają źli katolicy.- w środku ludzie poprzybijani do ścian, przypalani, oblewani gorącą smołą, nabijani na pal. Idą dalej i dochodzą do ostatnich drzwi.

-A teraz się przygotuj, do tego pokoju trafiają ateiści.- otwiera drzwi, a w środku muzyczka, alkohol leje się strumieniami, ludzie się bawią, cieszą, nikt nikomu krzywdy nie robi, wszyscy są zadowoleni.

-Ale Lucyferze, dlaczego ateistów nie spotyka nic złego, a tamci religijni cierpią? - pyta ateista.

-A no wiesz, tamci sami sobie takie piekło wymyślili, to takie mają. Wy nie wierzycie w te głupotki, to nie musimy wam robić krzywdy, bo tego nie oczekujecie od nas.